«دينية النواب» توصي بدعم موازنة جامعة الأزهر

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة؛ لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص جامعة الأزهر «قطاع التعليم»، بدعم موازنة الجامعة، وزيادة بعض البنود مثل الخدمات الصحية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والبند الخاص بتنفيذ أحكام قضائية لسداد مستحقات لأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت اللجنة، وزارتي المالية والتخطيط بالاهتمام بطلبات جامعة الأزهر، وزيادة المخصصات المالية لها في العام المالي الجديد 2023/2024.

وقال الدكتور أيمن عادل، ممثل قطاع الموازنة بوزارة المالية: «ننظر لجامعة الأزهر نظرة خاصة نظرا لدورها وباعتبارها قوة ناعمة لمصر، والباب الأول الأجور فيه زيادة 821 مليون جنيه، والباب الثاني زيادة 30 مليون جنيه، و3 ملايين في الباب الرابع، وأي مبالغ تطلب في علاج الطلبة يتمم تلبيتها، ومخصص 5 ملايين زيادة في علاج الطلبة، والجامعة طلبت أكثر من مرة زيادة بند علاج أعضاء هيئة التدريس، وطلبوا تعزيزات 100 مليون جنيه في هذا البند نظرا لوجود عجز ومديونية، وبالفحص تبين أن العجز 48 مليون، وربما تكون هناك فواتير لم نطلع عليها.

من جانبهم، قال ممثلو جامعة الأزهر، إن دور الجامعة مهم ومؤثر جدا داخليا وخارجيا، وتمارس دور قوي وناعم وداعم للدولة، وأشاروا إلى أن هناك توجها من القيادة السياسية إلى ضرورة التوسع في فروع جامعة الأزهر في جميع المحافظات، وذلك يتطلب زيادة في الموازنة ومخصصات مالية لتنفيذه.

وأشاروا إلى أن الجامعات الأخرى تدرس مشروع علاج أعضاء هيئة التدريس، وتم عرض الأمر على جامعة الأزهر التي عرضت الأمر على أعضاء هيئة التدريس الذين اعترضوا على وضع سقف للعلاج وكذلك تقييده بشروط بالنسبة للأعضاء الذين بلغوا سن المعاش، موضحين أن هناك مديونية في علاج أعضاء هيئة التدريس بمبلغ 98 مليون جنيه.

وأوضح بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، أن هناك تواصلا على مدار السنة مع جامعة الأزهر، وهناك استثمارات لتنفيذ المشروعات، وحدثت ظروف مثل ارتفاع أسعار وغيرها، والأمور مطمئنة بالنسبة لنسب التنفيذ.

جامعة الأزهر قوة ناعمة لمصر

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن جامعة الأزهر جامعة للعالم الإسلامي كله وليس لمصر فقط، وتؤدي رسالة مهمة، وهي بمثابة قوة ناعمة لمصر، إذ تضم أكثر من 400 ألف طالب.

وأضاف العبد، أنه يجب الاهتمام بدعم أعضاء هيئة التدريس وتحسين أحوالهم وأوضاعهم بما يليق بالأستاذ الجامعي، مشددا على ضرورة دعم بند العلاج لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أن الأزهر يؤدي رسالته كاملة بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

انفصال تام بين موازنة الأزهر والجامعة

وقال النائب محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن هناك انفصالا تاما بين موازنة الأزهر وجامعته، مؤكدا أن الجامعة لا تأخذ مثل الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة أو عين شمس أو غيرها، رغم أن عدد الطلاب وعدد الكليات فيها أكبر، لافتا إلى أنها كانت تحصل على ثلث موازنة الجامعات الأخرى، داعيا إلى دعم موازنة جامعة الأزهر لتؤدي رسالتها وتوفي التزاماتها.