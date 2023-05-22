محافظ الوادي الجديد يلتقي لجنة معاينة المباني المقترحة لافتتاح فرع جامعة الأزهر

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والوفد المرافق؛ لمتابعة الإجراءات الجارية لافتتاح فرع الجامعة، بحضور إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد.

إنشاء كليتين لجامعة الأزهر بالوادي الجديد

وأكد، محافظ الوادي الجديد أن الوفد تفقد المقرات المقترحة والملائمة لإقامة كُليتين للبنين والبنات ومقر سكني لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى تقديم المحافظة سبل الدعم اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية وتجهيز المقرات لبدء الدراسة العام الدراسي المقبل، واستيعاب أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري.

توفير مقرات للكليات الجديدة

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم إنشاء كلية للبنات وأخرى للبنين، حيث تضم عدد من التخصصات بينها «أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية»، وذلك للتسهيل على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري، مشيراً إلى توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات، وتقديم كافة سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.