تأجيل محاكمة 13 متهما من عائلة واحدة في أحداث عنف بكفر الشيخ

قرّرت محكمة جنايات فوه «الدائرة الثانية» بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 13 متهمًا من عائلة واحدة بينهم 4 سيدات في أحداث عُنف بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، إلى جلسة 17 سبتمبر 2023 للمرافعة، وحضور المحامي الأصيل وللصلح، وذلك على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل بعضهم نتيجة تلك الأحداث بسبب خلافات عائلية.

حبس 8 متهمين في مشاجرة

كما أمرت المحكمة بحبس 8 متهمين بينهم 3 سيدات، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم سيدة واحدة، وإخلاء سبيل شخصين على ذمة القضية من جلسة محاكمتهما.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 1312 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 4131 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال 13 متهمًا أبناء عمومة جميعهم يُقيمون بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم عما أُسند إليهم بالشروع في قتل بعضهم خلال مشاجرة نشبت بينهم في أحداث عنف شهدتها تلك القرية.

والمتهمون هم «س.ع.ع.ط»، 47 عامًا، فلاح، و«ن.س.ع.ط»، 26 عامًا، فلاح، و«م.س.ع.ط»، و«ز.س.م.ا»، و«هـ.ع.ع.ح»، و«ع.ا.ع.ع.ع.ط»، 42 عامًا، فلاح، و«خ.ع.ع.ط»، 49 عامًا، فلاح، و«أ.ز.ع.ع.ع.ط»، فلاح، و«م.ع.ع.ط»، و«ح.خ.ع.ع.ط»، و«م.ز.م.ا»، و«س.ع.ع.غ»، و«ك.خ.ع.ع.ط».

قرار محكمة جنايات فوه

ووفقًا لقرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه، تبين أنهم يوم 22 أكتوبر 2021 بدائرة مركز مطوبس، شرع المتهمون الأول والثاني والثالث في قتل المتهمين السادس والسابع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما، وأعدوا لذلك الغرض أداة «عصا خشبية».

وتبين أن المتهمين عند مشاهدة المجني عليهما كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا ما بهما من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما أن المتهمين الأول والثاني والرابعة والخامسة شرعوا في قتل المتهم الثامن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة «عصا خشبية»، وعندما شاهدوه كالوا له عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وشرع المتهمان السابع والثامن في قتل المتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة «عصا خشبية»، وعندما شاهدوه كالوا له عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وشرع المتهمون السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانية عشرة والثالثة عشرة في قتل المتهم الثاني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة «عصا خشبية»، وعندما شاهدوه كالوا له عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسده، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما به من إصابات.

بينما شرع المتهم التاسع في قتل إحدى السيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لذلك الغرض أداة «عصا خشبية»، وعندما شاهدها كال لها عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدها.

إحراز أدوات اعتداء على أشخاص

كما وُجه للمتهمين جميعًا إحرازهم وحيازتهم «عصا خشبية وطوب»، يُستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية أو المهنية لحملها.