تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية لـ19 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، لـ19 يونيو.

التنقيب عن الآثار

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، نقبوا عن الآثار أسفل إحدى العقارات بدائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

الحصول على قطع أثرية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين حفروا أسفل عقار بدائرة قسم شرطة المطرية بغرض الحصول على قطع أثرية حتي يتمكنوا من بيعها والحصول على مبالغ مالية من ورائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبإجراء معاينة في المكان المشار إليه، تبيّن وجود حفرة قطرها 4 أمتار وبعمق 7 مترات، وأدوات مما تستخدم في الحفر.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بأنّ 3 أشخاص متهممين بالحفر والتنقيب عن الآثار، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.