الحوار الوطني.. قضايا «الشباب» على طاولة المناقشات

انطلق الحوار الوطنى، وانطلقت معه آمال العديد من الفئات فى مختلف المجالات، فالجميع يبحث عن حلول يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر فى تحسين الوضع، سواء من الناحية السياسية، أو الاقتصادية، أو المجتمعية.

ويعد المحور المجتمعى أحد أهم المحاور، ويتضمن عدداً من اللجان المهمة، على رأسها لجنة الشباب، التى ينتظر أن يكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبلة. فمن خلال هذه اللجنة أصبح ملف الشباب على طاولة الحوار الوطنى، وأصبح مختلف القضايا التى تلامس حياتهم قيد النظر، بداية من المشكلات التى تواجه الأنشطة والاتحادات الطلابية فى المدارس والجامعات، مروراً بمسألة التمكين السياسى، وانتهاءً بملف الطلاب الدارسين بالخارج. ذلك لأنها مهمة، من المنتظر أن يتم مناقشتها بشكل واسع داخل لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، على أن تخرج اللجنة بمجموعة من التوصيات والقرارات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وفى هذا الملف، تسلط «الوطن» الضوء على «الشباب فى الحوار الوطنى»، وما تستعد له اللجنة المخصصة لهم خلال المرحلة المقبلة، وما هو المنتظر منها من قبَل الأحزاب المختلفة، فى محاولة للوقوف على صورة أقرب للمستقبل، خلال وقت ليس ببعيد.