رئيس جامعة كفر الشيخ يوقّع بروتوكول تحالف الدلتا لتحقيق خطة التعليم العالي

وقّع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بروتوكول تحالف الدلتا عن جامعة كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ورؤساء جامعات طنطا، والمنصورة، والمنوفية، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية «فرع دمياط الجديدة»، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية، الذي تم اليوم بجامعة طنطا.

رئيس جامعة كفر الشيخ: التحالف المشترك يُعد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكداً أهمية هذا التحالف المشترك الذى يُعد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي، والبحثي، والصناعي، والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، لتحقيق استراتيجية التعليم العالي الوطنية، والوصول بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.

توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أهمية مشاركة هذه التحالفات الإقليمية مع المستفيد الأول وهو الأجهزة التنفيذية والقطاعات الاقتصادية في الإقليم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية، وتوفير فرص التدريب للطلاب والخريجين.