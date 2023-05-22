موقف الطلاب العائدين من الخارج ولم يقدموا شهادة بالمقررات.. «التعليم العالي» تجيب

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل لمختلف الكليات وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء والأعلى للجامعات الحكومية، سواء من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني الموحد أو موقع الجامعات أو التقديم المباشر.

وزراة التعليم العالي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أنه بالنسبة للطلاب الذين تقدموا لمختلف الكليات، وينتظرون النتائج النهائية للقبول وإجراء عملية المقاصة، أنه يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة سودانية أو روسية أو أوكرانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي.

واكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.