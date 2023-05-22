14 تعريفا مهما في قاموس مصطلحات الحوار الوطني.. اعرفها

قدّمت إدارة الحوار الوطني قاموسًا خاصًا بتوضيح المصطلحات المتخصصة في محاور وقضايا الجلسات النقاشية، قبل ساعات من انطلاق جلسات الأسبوع الثاني للمحور الاقتصادي، عبر صفحة الحوار الرسمية على «فيس بوك».

وجاءت التعريفات في قاموس الحوار الوطني كالتالي:

فائض الموازنة:

زيادة الإيرادات على المصروفات.

عجز الميزان التجاري:

زيادة الواردات عن الصادرات.

الاحتياطي النقدي الأجنبي:

هو مجموع ما تمتلكه الدولة من العملات الأجنبية داخل االبنوك المركزية والرسمية للدولة.

فائض الميزان التجاري:

زيادة الصادرات عن الواردات.

التضخم:

انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما.

الناتج الإجمالي المحلي:

حجم السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة متضمنة إنتاج الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب الموجودين داخل الدولة هي عادة سنة.

الناتج الإجمالي القومي:

قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل مواطني دولة ما سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها هي عادة سنة واحدة.

الموازنة العامة:

هو تقرير يحتوي على إيرادات الدولة «مصادر الدخل» ومصروفاتها «ما سيتم إنفاقه»، هى عادة سنة واحدة .

عجز الموازنة:

زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها.

الميزان التجاري:

حجم تجارة السلع خارج حدود الدولة، وهو العلاقة بين الاستيراد والتصدير.

الاقتصاد الكلي:

هو الاقتصاد الذي يهتم بالشؤون والقرارات الاقتصادية للدول وكل ما يتعلق بالمواطن ويؤثر في مستواه المعيشي.

يختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية: كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والإدخار والطلب الكلي والعرض الكلي.

الدين الخارجي:

مجموع قروض الدولة من بنوك ومؤسسات أجنبية مثل صندوق النقد الدولي أو عن طريق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.

أذون الخزانة:

نوع من الاستثمار قصير الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لسد عجز الموازنة أو لإنشاء وتمويل مشاريع قومية مقابل فائدة تحددها للمستثمر.

ومدة استحقاقها لا تزيد على سنة واحدة.

الدين المحلي:

هو مجموع الأموال التي تقترضها الدولة محلياً من مواطنيها عن طريق السندات وأذون الخزانة.