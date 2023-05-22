جهاد محمود: الحوار الوطني أسلوب عمل التنسيقية منذ نشأتها

قالت جهاد محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني أمر معتاد داخل التنسيقية إذ يعمل أعضاؤها على مائدة مستديرة لمناقشة الأفكار، والجميع يعمل من أجل الوطن، مضيفة أن الحوار أسلوب عمل التنسيقية منذ نشأتها.

ورش عمل تحضيرية في التنسيقية

وأوضحت «محمود» في حوار لها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع شاشة «الحياة» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن قضايا الحوار الوطني في مختلف محاور الحوار سبقها ورش عمل تحضيرية في التنسيقية وتقديم أوراق عمل لكل أعضاء التنسيقية، مشيرة إلى أن الاستعداد للحوار الوطني بدأ مبكرا واستمر بجلسات مناقشة حوارية من أجل الخروج بمعطيات متفق عليها من مختلف الاتجاهات.

إطار عام لجميع الآراء

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه يتم الاستماع لجميع الآراء ومناقشتها في إطار عام نعمل جميعا من أجله دون النظر إلى فكر حزبي أو أيديولوجيا معينة أو معتقد دون الآخر.