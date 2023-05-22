نائب التنسيقية: الحوار الوطني فرصة تاريخية للشعب المصري

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركين في جلسات الحوار الوطني من كل أطياف الشعب المصري، ونرى على المائدة الواحدة مختلف التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأحزاب الوسط والمعارضة.

جلسات الحوار الوطني

وأوضح «فوزي» في حوار له ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع شاشة «الحياة» على هامش جلسات الحوار الوطني، أننا أمام حالة حوار وهي فرصة تاريخية للشعب المصري من خلال ممثليه للخروج بتوصيات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الحوار يشمل كل هذه المحاور.

القضايا التي تشغل بال المواطن المصري

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أننا أمام حوار كان منتظرا منذ سنوات إلى أن أطلقه الرئيس السيسي وأعطى إشارة البدء لتلقي آراء الشعب المصري في جميع القضايا التي تشغل بال المواطن المصري، ونحن نتزامن مع حالة من المشروعات القومية غير المسبوقة.