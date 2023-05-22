ضبط 325 طن قمح محلي قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط (صور)

شنت مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط التجار الذين يحجبون القمح المحلي بغرض بيعها في السوق السوداء والتي أسفرت عن ضبط 325 طن قمح داخل مخازن بقرى بني زيد الأكراد والطوابية بمركز الفتح.

ضبط كميات من الاقماح المحلية

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية مكبرة برئاسة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، والعميد حازم عاطف، رئيس مباحث التموين، من ضبط 325 طن قمح محلي لدى مخازن تجار حجبوا تلك الكميات بغرض بيعها في السوق السوداء خارج منظومة توريد الأقماح، وحجبها عن التوريد بالمطاحن الحكومية.

حملات على الأسواق

وشدد محافظ أسيوط خلال تصريحات له، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار وشن حملات على تجار الأقماح الذين يحجبونها عن الأسواق وعدم توريدها للمطاحن الحكومية بغرض بيعها في السوق السوداء، ومتابعة أعمال توريد القمح وإزالة أي مشاكل تواجه الموردين والمزارعين، وكذلك صرف 10 كيلو نخالة بالسعر المدعم لكل توريد أردب قمح.