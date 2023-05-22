محافظ أسيوط: رصف طريق جديد في البداري لتسهيل حركة المواطنين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار استكمال خطة الرصف بمركز البداري، ضمن الخطة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن.

توسيع الطريق

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف الطريق الموازي للطريق السريع بعد توسعته وتمهيده، لتخفيف الزحام عن الطريق السريع وتيسيرًا على المواطنين حيث تم الرصف بدءًا من كوبري مراد حتى كوبري المجموعة جنوبًا استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع.

المتابعة الميدانية

جاء ذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، وتذليل العقبات والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، مؤكداً على تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات والإشغالات وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة.