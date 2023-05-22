نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة أسيوط.. اذهب للمدرسة للحصول عليها

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة أسيوط، وسلمتها المدارس بمختلف القرى والمراكز إلى التلاميذ، بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية التابعة لها.

نتيجه الصف الرابع الابتدائي

وللحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة أسيوط، يتوجه التلميذ أو ولي الأمر إلى إدارة المدرسة والحصول على شهادة مدون بها التقديرات بالألوان بالمجان، دون الحصول على أي مقابل مادي.

نتيجة جميع الصفوف

وفي سياق آخر، أعلنت مدارس التعليم الابتدائي في محافظة أسيوط نتيجة جميع صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية التابعة، وكذلك إعلان أسماء العشر الأوائل بالصف السادس الابتدائي ونشرها علي الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، وتسليم النتيجة للطلاب من المدارس بالمجان دون الحصول على أي مقابل.

استعدادات مكثفة

ويواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، لليوم الثالث على التوالي امتحانات نهاية العام وسط إجراءات واستعدادات مكثفة قامت بها مديرية التربية والتعليم بأسيوط لمنع ومواجهة ظاهرة الغش وعقد عدة اجتماعات مع رؤوساء اللجان ومندوبي توزيع الأسئلة وكذلك غلق حجرة الكنترول بالمصضات الحديدة.