توريد 66 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم حصاد 145 ألفا و380 فدان قمح، من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام، والتي تبلغ 167 ألفا، فيما تم توريد 66 ألفا و640 طنا من المحصول للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول.

تشجيع المزارعين

وأكد المحافظ، استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مشددًا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

عملية توريد القمح

كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.

وذكر أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول، حيث تم رفع سعر الأردب ليصل ثمنه إلى 1500 جنيه زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارعين.

المساحة المنزرعة

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، توريد 27243 طنا و229 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و13990 طنا و318 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 15498 طنا و782 كجم للشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، و9510 أطنان و311 كجم إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 66242 طن و640 كجم قمح وحصاد ما يقرب من 145 ألفا و380 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة.