غرق 3 طلاب أثناء الاستحمام في ترعة بمركز أشمون بالمنوفية

شهدت عزبة الشيخ إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، غرق 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل المار بالقرية، وتمكن الأهالي من استخراج الجثث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

غرق 3 طلاب في أشمون

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين مصرع 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل المار بمركز أشمون، وهم «م. ر» 12 عاما، و«م. ا» 12 عاما، و«ا. ش» 12 عاما، وتم انتشال الجثامين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحقيق في غرق 3 طلاب

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد مصرع 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل بعزبة الشيخ إبراهيم التابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.