توريد 90 ألف طن قمح إلى صوامح التخزين في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة توحيد الجهود والمتابعة الميدانية لإجراءات توريد محصول القمح بمختلف صوامع وشون المحافظة، لتعزيز نسب التوريد للوصول إلى الكميات المستهدفة؛ كونه من المحاصيل الاستراتيجية.

توريد القمح للصوامع في محافظة المنوفية

وشدد «أبو ليمون» على مسؤولى الزراعة والتموين بتكثيف التنسيق التام مع إدارة المرور ومباحث التموين؛ لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد والصوامع المخصصة لذلك، مع التحفظ على كافة المضبوطات والسيارات المحملة بالأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه وكيل وزارة الزراعة وبالتعاون الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة كافة دفاتر الجمعيات الزراعية الخاصة بالحيازات، للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة، وكميات القمح التى يتم توريدها لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.

لقاء مع التجار لتوريد القمح في المنوفية

وكلف المحافظ بإعداد لقاء عاجل يوم الأربعاء المقبل مع كبار التجار الموردين للقمح لبحث أوجه المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها، مؤكداً إستمرار المرور الميداني للجان المشكلة لمتابعة انتظام سير العمل ومراقبة عمليات التوريد بنطاق المحافظة، فضلًا عن التأكد من تقديم التيسيرات اللازمة وصرف كافة مستحقات المزارعين والموردين أولا بأول حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

إجمالي كميات القمح الموردة

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بلغ 89 ألفا و726 طن بمختلف الشون والصوامع، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لحث المزارعين لتوريد الكميات المطلوبة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.