رئيس حزب إرادة جيل بـ«صالون التنسيقية»: التمويل مشكلة الأحزاب الأساسية

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن الأحزاب في مصر ضعيفة، باستثناء بعض الأحزاب، وهو أمر طبيعي في السياسة وفي العالم كله، لكن المشكلة الأساسية هي التمويل والدعم المالي الذي لابد أن يكون من الدولة، ومعلن وعليه رقابة.

صالون التنسيقية

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «الأحزاب السياسية».

وأكد «مطر»، ضرورة إعطاء الأحزاب فرصة دورة أو دورتين قبل الدمج، لأن التعددية الحزبية مطلوبة ومهمة، وفرنسا بها أكثر من 400 حزب، والمواطن ليس مطلوب منه حفظ أسماء الأحزاب كلها.

حضور الصالون

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.