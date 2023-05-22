نائب التنسيقية: أحدثنا حالة نرى أثرها في الحوار الوطني وهدفنا المصلحة العامة

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تشهد حالة غير مسبوقة من المشروعات القومية، لكن الرئيس السيسي رأى أنه لا بد من الاستماع لكل أطياف الشعب في مختلف القضايا.

حالة حوار مستمرة

وأضاف «فوزي»، في حوار له ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع شاشة «الحياة» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنّ التنسيقية منذ نشأتها وهي في حالة حوار مستمر بعدد الأحزاب الموجود داخل كيان التنسيقية والذي وصل إلى 26 حزب سياسي إضافة لشباب السياسيين، لافتا إلى أنّ التنسيقية عقدت ورش عمل وغرفة عمليات وصالونات ثقافية لمناقشة القضايا بشكل مبكر.

ممثل كل حزب داخل التنسيقية

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنّ التنسيقية نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث حالة حوار يرون أثرها الآن في الحوار الوطني، مؤكدًا أنّ ممثل كل حزب داخل التنسيقية ينقل رأي الحزب المنتمي إليه وهناك توافق على الموضوعات العامة التي تشغل بال المواطن المصري.

وأكد أن ممثلي الأحزاب داخل التنسيقية لا يتمسكون بآرائهم بل يجتمعون في الحوار الوطني مع كل الأطياف السياسية للخروج بقوانين هدفها المصلحة العامة للدولة المصرية، وطرح الرؤى على منصة الحوار الوطني ونتناقش حولها ونستمع للجميع.

وأوضح أنّ الرأي داخل الحوار الوطني توافقي، مؤكدا أنّ هناك حالة من التجرد داخل قاعات الحوار الوطني من كل القوى السياسية، وكل ممثلي الأحزاب الساسية هدفهم المصلحة العامة.