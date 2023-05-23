رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري»: لدينا أكثر من 100 حزب معظمها غير معروف

قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فريدة في العالم، وفخر للسياسة بمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني «الأحزاب السياسية».

صالون التنسيقية

أضاف «أبو هميلة»، أن الأحزاب المصرية عددها كبير، أكثر من 100 حزب، والناس لا تعرف معظمها في الشارع، ويجب دمجها في 40 حزبا، وأن يكون هناك تمويل وتعديل للقانون، حتى يسمح بالدمج والتمويل.

وشدد على ضرورة استلهام تجربة التنسيقية حيث يوجد في مجلس النواب 32 نائبا عن التنسيقية لديهم خبرة ووعي كبير في طرح جميع القضايا والملفات والموضوعات المهمة.

حضور الصالون

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.