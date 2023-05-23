بايدن يعرب عن تفاؤله في مستهل الاجتماع مع رئيس مجلس النواب

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تفاؤله في مستهل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، حول سقف الدين العام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي على «تويتر»، إن تقاعس بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن سداد الحكومة لإلتزاماتها في تاريخ البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار مكارثي، إلى تجاهل الرئيس جو بايدن، أزمة رفع سقف الدين الوشيك لأشهر، على الرغم من دعوات رئيس مجلس النواب المتكررة للمفاوضات.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت في وقت سابق، مكارثي من أن تأخير القرار بشأن رفع سقف الدين، قد يؤدي إلى مشاكل للشركات ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقالت يلين، إن الأول من يونيه المقبل، أقرب موعد ممكن لتخلف بلادها عن سداد ديونها، مشيرة في رسالة جديدة إلى «الكونجرس» الأمريكي، إلى أن من المرجح الآن نفاد النقدية بحلول 1 يونيه المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».