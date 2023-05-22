ماذا يعني رفع سقف الدين الأمريكي؟.. هذه أبرز العواقب المحتملة

تتواصل المناقشات والاجتماعات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، بشأن رفع سقف الدين، وشهدت الساعات الماضية اتصالات هاتفية بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، ومسؤولين أمريكيين آخرين، حول مفاوضات رفع سقف الدين، وفي أعقاب هذه الاتصالات، قال الرئيس الأمريكي إن «الأمور سارت على ما يرام»، مشيراً إلى أنه سوف يواصل مشاوراته مع رئيس مجلس النواب خلال 24 ساعة.

في هذا التقرير، تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن رفع سقف الدين الأمريكي، وماذا يعني ذلك؟، وما هي أهميته؟، كما يتناول التقرير أبرز العواقب المحتملة عن رفع سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا يعني رفع سقف الدين الأمريكي؟

سقف الدين الأمريكي هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق للحكومة الأمريكية اقتراضها للوفاء بالتزاماتها الحالية، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، والفائدة على الدين العام، والدفاع الوطني.

وبحسب موقع «جي إنفستمنت» الأمريكي فإنه، من الناحية التاريخية، أصبح رفع سقف الدين الأمريكي ممارسة تشريعية روتينية في العقود الأخيرة، وقد يؤدي الجدل الحالي إلى استمرار تقلبات السوق، حتى يبدأ مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، في التعامل مع المشكلة.

ما هو سقف الدين وما هي أهميته؟

مع توقعات بحالة من الركود تصيب الاقتصاد الأمريكي لأسباب متعددة، وفي محاولة لمكافحة التضخم المرتفع، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في ما أسمته «إجراءات استثنائية» للوفاء بالتزاماتها، لكنها حذرت من أنها ستنفذ في وقت ما في منتصف هذا العام، ما لم يتم رفع سقف الدين الأمريكي.

وعلى الرغم من أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن التزاماتها ضئيل للغاية، فمن المحتمل أن يؤدي الجمود السياسي إلى زعزعة الأسواق المالية من الآن، وحتى معالجة المشكلة.

عواقب رفع سقف الدين الأمريكي

وبحسب موقع «جي إنفستمنت»، يتفق معظم الاقتصاديين على أن عدم رفع سقف الدين الأمريكي والسماح للولايات المتحدة بالتخلف عن التزاماتها الحالية، سيكون له عواقب وخيمة وغير مسبوقة، من انخفاض قيمة الدولار، إلى تقلب كبير في السوق العالمي، ومراجعات سلبية للتصنيف الائتماني، ولهذا السبب يرى الخبراء أن الكونجرس سيجد على الأرجح طريقة لرفع سقف الدين مرة أخرى.