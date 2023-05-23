تفاصيل هزة أرضية ضربت جنوب تركيا.. قهرمان مرعش في الواجهة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

هزة أرضية بقهرمان مرعش

وكشفت وسائل إعلام ، تفاصيل هزة أرضية ضربت جنوبي تركيا، وقالت نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث، المعروفة باسم «آفاد»، إن الهزة وقعت على الساعة 06:19 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي «06:19 مساء أمس الاثنين بتوقيت القاهرة» في قضاء جوكسون في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

هزة أرضية تضرب جنوب تركيا

وفي وقت سابق، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقعت على مسافة 64 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية، على مسافة 18 كيلومترا جنوب غرب جوكسون.

وشهد جنوب تركيا وشمال سوريا، في 6 فبراير الماضي، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق التركية والسورية، بفاصل 9 ساعات، ما أدى سقوط أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا، بالإضافة إلى انهيار آلاف المنازل.

وضربت مئات الهزات الارتدادية عقب الزلزاليين، في 11 محافظة تركية ودول مجاورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.