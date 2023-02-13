الداخلية التركية: نصب 30 ألف خيمة للمتضررين من الزلزال في قهرمان مرعش

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن سلطات بلاده نصبت 30 ألف خيمة في «قهرمان مرعش» المنكوبة بالزلزال المدمر، مشيرا إلى إرسال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة رغم الصعوبات.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن 34 ألفا و717 فردا من عمال البحث والإنقاذ يواصلون أعمالهم في المناطق المتضررة من ‎الزلزال المدمر جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن 25 ألف عسكري تركي يعملون بلا انقطاع في مناطق الزلزال المدمر.

وفي وقت سابق، أنقذت السلطات، طفل 8 سنوات من تحت ‎الأنقاض بعد 155 ساعة بولاية «غازي عنتاب» جنوب تركيا، فيما أنقذت فرق الإنقاذ الجزائرية، امرأة من تحت الأنقاض بعد 7 أيام من زلزال تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.