3 بنوك في مصر تتيح قروض الحج 2023.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت ثلاثة بنوك مؤخرًا، تغيير تكاليف قروض الحج 2023 بسبب تحرك أسعار السفر والإقامة عالميا، لكن في الوقت ذاته، كانت البنوك تدعم القروض الشخصية بشكل كبير.

قروض الحج 2023

وفقًا لتعديلات البنك الأخيرة، زاد بنك فيصل الإسلامي قرضه لتكاليف الحج من 50 إلى 500 ألف جنيه، ما زاد مبلغ القرض عشرة أضعاف، بعد الزيادات الأخيرة في تكاليف الحج، وفقا لموقع البنك الرسمي.

كما قرر بنك مصر، مضاعفة مبلغ قرضه لتكاليف الحج من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، في حين فتح المصرف المتحد سقفًا ائتماني، اعتمادًا على قدرة العملاء على السداد، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

تفاصيل قرض الحج 2023 من بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 400 ألف جنه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما، عند سداد آخر قسط، وأحيانا يصل إلى 65 عاما في بعض المهن.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض، تخصم مرة واحدة.

سعر الفائدة: 17% سنويا متناقصة.

قرض الحج من بنك فيصل الإسلامي

قيمة القرض: يصل لـ500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد: 5 سنوات.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.

سعر الفائدة: 14.5% سنويا متناقصة.

قرض الحج 2023 من المصرف المتحد

قيمة القرض: لا يضع البنك حدًا أقصى ويتوقف علي قدرة العميل على السداد ودخله الشهري.

فترة سداد: عام.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.

سعر الفائدة: 16% متناقصة.

شروط الحصول على قرض الحج 2023 من البنوك

تطلب البنوك عدة شروط وإجراءات، من أجل الموافقة على تقديم قرض الحج للعميل بعد تسليم المستدات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل «غاز- كهرباء- مياه-تليفون».

عرض سعر معتمد من الشركة/ الشركات.

بالنسبة للموظفين: شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري «في حالة تعهد جهة العمل».

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: صورة البطاقة الضريبية- صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة «للمهن الحرة»- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.