عضو بـ«شركات السياحة» يحذر من برامج الحج الوهمية: فرض عقوبة مالية فورية

حذر أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من الإعلانات الوهمية التي تروح لرحلات الحج دون قرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمن يحمل تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنّ مروجي تلك الإعلانات بدأوا في استخدام أساليب مضللة، لإيهام المواطنين بقدرتهم على تسفيرهم إلى الحج وأدائهم للمناسك دون مشاكل.

كارنيهات وأساور مزورة

وأضاف «عبداللطيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مروجى تلك الإعلانات الوهمية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بدأوا في تجهيز كارنيهات تعريفية مزورة للمسافرين بأنهم حجاج تابعين للجهات الرسمية المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهى وزارات الداخلية المنظمة لحج القرعة، والسياحة المنظمة للحج السياحي، والتضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنّ الكارنيهات المزورة تشمل الاسم ورقم الجواز وعنوان السكن بمكة والمدينة واسم المشرف المرافق، واسم المطوف السعودي ورقم مكتب الخدمة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ منظمى برامج الحج الوهمية لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية، جهزوا أيضا عدد من الأساور التى يتم وضعها حول معصم اليد للحجاج خلال تواجدهم بكل من منى وعرفات، موضحا بها اسم الحاج واسم المطوف السعودي، ومكان المخيمات بمنى وعرفات، ورقم المكتب الذى يقدم الخدمة ورقم الشارع الذى توجد به المخيمات.

عقوبة أداء الحج لحاملي تأشيرة زيارة السعودية

ولفت عبداللطيف، إلى أنّ تلك الوسائل التي يستخدمها مروجي برامج الحج الوهمية قد تضلل المسافرين معهم، وتخدعهم بأنهم لديهم من المستندات ما يقنع كل من يراها بأنهم حجاج نظاميون وليسوا قادمين لأداء المناسك بطريقة غير شرعية، مشددا على أنّ السلطات السعودية ومن خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها بكل من أماكن الحج بالمملكة، ستكتشف بسهولة أنّ تلك المستندات مزورة ما سيعرض المسافرين لعقوبات تشمل المنع من دخول السعودية لفترة من 5 إلى 10 سنوات وأيضا توقيع غرامة مالية فورية.