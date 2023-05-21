سعر تذكرة طيران الحج 2023.. تبدأ من 25 ألف جنيه بعد احتساب قيمة الضريبة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، إحدى شركات الطيران الناقلة للحجاج المصريين هذا العام، سعر تذكرة طيران الحج 2023، والتي بدأت من 23 ألف جنيه دون احتساب قيمة الضريبة والتي ستتراوح قيمتها وفقًا لـ أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ما بين 2500 إلى 3 آلاف جنيه ليكون أقل سعر لتذكرة طيران الحج بعد إضافة الضريبة نحو 25 ألفًا و500 جنيه.

سعر تذكرة طيران الحج 2023 تختلف وفقًا لموعد السفر والعودة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لـ«الوطن»، أنَّ سعر تذكرة طيران الحج 2023، يختلف وفقًا لمدة الرحلة وموعد السفر والعودة وخط السير، لافتًا إلى أنَّه كلما كانت الفترة ما بين رحلة الذهاب للحج والعودة منه كبيرة فإن سعر تذكرة الطيران تكون أقل، وأيضًا كلما كانت المدة البينية بين السفر للحج والعودة منه قليل فإن سعر تذكرة الطيران يكون أعلى.

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج هذا الأسبوع

وأشار إلى أنَّ سعر تذكرة طيران الحج 2023،بالنسبة لشركة مصر للطيران ستعلن خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ الفروق السعرية ما بين تذاكر الحج الي تعلنها شركة الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران لن تكون كبيرة وهو ما يحدث كل عام.

وأوضح أنَّ سعر تذكرة طيران الحج 2023 التي أعلنتها الخطوط الجوية السعودية، بالنسبة للرحلات التي يكون خط السير الخاص بها (القاهرة جدة - جدة القاهرة)، والتي يكون موعد السفر الخاص بها في أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة يوم 1 يوليو فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية بالطائرة هو 30 ألفًا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 36 ألفا و200 جنيه وذلك دون احتساب الضريبة.

وأكّد أنَّ سعر تذكرة طيران الحج 2023 بالنسبة للرحلات التي يكون خط السير الخاص بها (القاهرة جدة - جدة القاهرة)، والتي يكون موعد السفر الخاص بها أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة على أن يكون موعد العودة يوم 2 يوليو المقبل فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية هو 28 ألفًا و900 جنيه، وعلى الدرجة السياحية 34 ألفًا و200 جنيه دون احتساب قيمة الضريبة.