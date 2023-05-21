وزارة الحج والعمرة السعودية: تأشيرة الزيارة لا تسمح للأشخاص بأداء المناسك

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن أن تأشيرة الزيارة لا تسمح للأشخاص بأداء مناسك الحج لعام 1444 هجريا، مع الإعلان أن تأشيرة الزيارة يجب أن تكون 90 يومًا فقط، ولابد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة حتى لا يتعرض إلى مخالفة الأنظمة.

بيان من وزارة الحج والعمرة حول تأشيرة الزيارة

وأصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بيانا اليوم الأحد خاص بتأشيرة الزيارة للتوضيح أنه يوجد 350 شركة ومؤسسة عمرة تقوم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم للمملكة العربية السعودية حتى المغادرة عقب أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة.

دور منصة نسك في تسهيل الحج والعمرة والحصول على تأشيرة

وأشارت وزارة الحج والعمرة أن منصة نسك تعمل على التوضيح الأمر الخاص بعدم استطاعة الشخص أداء الحج عن طريق تأشيرة الزيارة كما أن المنصة تقدم عدة خدمات الإلكترونية بإشراف من وزارة الحج والعمرة وهيئة السياحة السعودية.

وزارة الحج والعمرة تعلق على تأشيرة العمرة على تويتر

وذكرت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لإصدار تصاريح تأشيرة العمرة هو 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023 م، من أجل بدء استقبال حجاج بيت الله الحرام، وتابعت الوزارة في تغريدة لها على تويتر :«إن آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرة العمرة هو 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023 م، بينما يأتي آخر موعد لمغادرة المعتمرين يوم 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023».