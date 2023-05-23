تفاصيل هزة أرضية ضربت إيران.. 17 إصابة وأضرار بمباني عديدة

ضربت هزة أرضية بإيران مساء أمس الاثنين، بلغت قوتها 4.9 ريختر، على عمق 8 كيلومترات، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا وإلحاق أضرار بعدد من المباني.

زلزال إيران يضرب محافظة أذربيجان الشرقية

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل هزة أرضية بإيران، إذ قالت إن الهزة وقعت، مساء أمس الاثنين، في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، وتحديدا بضواحي مدينة سراب شمال غرب البلاد.

وقلت وسائل الإعلام عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قوله إن هزة أرضية بإيران ضربت محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، وقعت على الساعة التاسعة و6 دقائق مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (17:36:58 بتوقيت غرينتش «08:36:58 مساءا بتوقيت القاهرة»

بؤرة الهزة على مسافة 19 كم من سراب

أضاف رصد الزلازل الإيراني، أن بؤرة هزة أرضية بإيران، كانت على مسافة 19 كيلومترا من مدينة سراب، و25 كيلومترا من مدينة تركمانشاي.

وفي سياق متصل، أشار مدير خلية الأزمة في مجلس محافظة أذربيجان الشرقية، محمد باقر هنربر، إلى معالجة جميع الإصابات الناجمة عن الهزة الأرضية دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وأمس الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة سفيد سنك بمحافظة «خراسان الرضوية» الواقعة شمال شرق إيران.

وفي 29 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة خوي ومناطق أخرى بمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة أكثر من 440 آخرين كما أصيب العديد من الأشخاص في سلماس.

وتسبب زلزال 29 يناير الماضي، في حدوث عدة هزات ارتدادية بتزامن مع تساقط الثلوج والطقس شديد البرودة.