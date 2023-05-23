دعاء الحج لبيك اللهم لبيك.. إعلان للتوحيد وبراءة من الشرك

دعاء الحج لبيك اللهم لبيك من أهم كلمات التلبية التى يقولها المسلم بمنتهى السعادة والبهجة في موسم الحج، وخاصة عندما «لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك»، ويردد المسلم دعاء الحج بعد أن يحرم إلى أن يدخل مكة المكرمة ويرى بيت الله الحرام.

فضل دعاء الحج لبيك اللهم لبيك

ولو قال المسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك، واكتفى بهذا فقط جائز شرعا في دعاء الحج، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.

أدعية الحج في العيد الأضحى

من أشهر الأدعية المتبعة خلال موسم الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك.. ويستحب بعدها أن يدعوا المسلم بما يشاء، وإلى أهم وأشهر الأدعية التى اعتادها المسلمون.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم إني نويت الحج فأعني عليه، وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. اللهم إني نويت الحج فيسره لي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل.

اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم اسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.