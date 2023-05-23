مصريون بالمكسيك يروون لـ«الوطن» مخاوفهم من بركان بوبو.. السلطات أغلقت البلاد

ثار بركان «بوبوكاتيبيتل»، المعروف باسم «بوبو»، في المكسيك عدة مرات خلال شهر مايو الجاري، ولقي سكان المناطق المجاورة له عدة تحذيرات من السلطات المكسيكية بشأن الرماد البركاني والصخور المنصهرة التي تتناثر بشكل مستمر على ممتلكات الأشخاص، إذ أن عددا كبيرا منهم معرض للخطر، فتصل درجة انصهار البركان إلى حوالي ألف و100 درجة مئوية.

وفي هذا السياق، تواصلت «الوطن» مع أبناء مصر المقيمين في المناطق المحيطة بالبركان الثائر الذي يقع بين العاصمة مكسيكوسيتي، وبويبلا، وموريلوس، لمعرفة أوضاعهم المعيشية ومعاناتهم مع بركان «بوبوكاتيبيتل».

مصريون يتحدثون عن أوضاعهم في المكسيك بعد ثوران بركان «بوبوكاتيبيتل»

في البداية، قال محمد البحيري، المقيم منذ 4 سنوات في العاصمة مكسيكو سيتي، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن أول مرة يثور بركان «بوبوكاتيبيتل»، الواقع بمدينة بويبلا المكسيكية بهذا الشكل المفاجئ، إذ أنه كان في حالة سكون لعدة سنوات لم يشعر به أحد، فكانت الدولة تنظم الرحلات السياحية لمشاهدة مثل تلك الأماكن الطبيعية لجميع الجنسيات، مستغلة البراكين كمناطق سياحية تجلب لهم العملة الصعبة.

وأضاف «البحيري»، أن العاصمة لم تتأثر بشكل كبير جراء ثوران البركان ولكن وصل لها بعض الرماد البركاني الذي خرج من فوهته خلال الأسبوع الجاري، متسببة في تعطيل حركة المرور بشكل مؤقت، في حين أن ولاية تلاكسكالا المحيطة بالبركان هي الأكثر تأثرا، ما دفع السلطات إلى إخلاء المنازل وترك السكان وممتلكاتهم ونقلهم إلى ولاية أخرى أكثر أمانا؛ حفاظا على سلامتهم بعد رفع حالة التأهب في تلك الولاية إلى اللون الأحمر، قائلا: «البركان خوف ناس كتير بعد انفجاره المفاجئ، محدش كان متوقعه بالشكل دة، كنا بنروح رحلة سياحية نتفرج عليه وهو خامل، الوضع بقى صعب»، مشيرًا إلى أن السلطات أمرت بإخلاء المدن بعد أن رفعت درجة التأهب إلى اللون الأحمر.

تعطل الحياة العملية لدى المصريين في المكسيك

وتابع «محمد فايد»، المقيم في ولاية موريلوس المحيطة بالبركان، أن انفجار البركان أثر بشكل عام على الحياة الطبيعية في مدن المكسيك، إذ أن الرماد الكثيف الذي انبعث من فوهة البركان تسبب في تعطيل المدارس وحركة القطارات والطائرات بالبلاد مما تعثرت الحركة، وقفلت الحكومة الحدود المكسيكية مانعة حركة الدخول والخروج من البلاد، حتى يستقر الأمر بشأن البركان، فأصبح من الصعب الخروج للعمل وشراء طلبات البيت فالجميع ملتزم بالبقاء داخل المنازل مع توخي الحذر وارتداء الكمامات حتى لا يستنشق أحد الرماد البركاني.

ويشار إلى أن بركان «بوبوكاتيبيتل»، ثار ثلاث مرات خلال الأسبوع الجاري، مهددا حياة نحو 25 مليون شخص يعيشون في منطقة الدائرة المتعلقة بالبركان.