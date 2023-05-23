كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من التكدس المروري، وسط انتشار أمني لرجال المرور لتسهيل حركة سير المركبات وتقليل الكثافات، وظهرت الكثافات بمحور كورنيش النيل، كوبري الجامعة، طريق الحرية، ومنطقة الوايلي، فضلًا عن ظهور كثافات بالطريق الدائري الأوسطي، وكوبري أكتوبر، والأوتوستراد، وشارع الهرم.

زحام مروري

كما شهدت الطرق التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، زحامًا مروريًا بدايًة من كوبري الجلاء، 15 مايو، وكوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، وشارعي الهرم وفيصل، وصولًا إلى شارع البحر الأعظم، ومنطقة البحوث.

تواجد رجال المرور

وكما ظهرت الكثافات بمحور صفط اللبن في الطريق المتجه إلى الأوتوستراد، وكذلك أيضا نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة صلاح سالم، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور بالطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة لتيسير الحركة والحد من الكثافات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وقدمت العديد من النصائح لقائدي المركبات لضمان سلامتهم والوصول إلى مقصدهم آمنين، وجاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لضمان عدم فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل قيادتها.