الحالة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة على كوبري أكتوبر (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم، حيث قالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر حتى الآن على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى غمرة.

كثافات مرورية على كوبري 15 مايو

وأضافت أنّ كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، يشهد كثافات مرورية، لكن شارع بورسعيد عند نزلة أكتوبر، يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي مستمرة حتى كوبري الساحل والأميرية.

كثافات مرورية من كورنيش المظلات حتى وسط البلد

وتابعت أنّ الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة متقطعة، أما المتجه للمؤسسة، فيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات، وفي شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني.