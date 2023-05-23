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«بايدن» ورئيس مجلس النواب بعد انتهاء محادثات رفع سقف الدين: إيجابية وبناءة

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أ ش أ
09:04 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
بايدن- مكارثي

بايدن- مكارثي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثاته مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، حول رفع سقف الدين بـ«الإيجابية»، وذلك رغم عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ودعا بايدن، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إجراء مفاوضات بنوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اجتماعه مع الرئيس بايدن بـ«البناء والإيجابي»، مؤكدا أنه سيجتمع مع الأخير يوميا لحين التوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة الأمريكية خطر عدم الالتزام بسداد ديونها.

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بقلم أ ش أ