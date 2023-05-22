استمرار أزمة رفع سقف الدين الأمريكي.. واليونان تجدد الثقة في الحزب الحاكم

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا سياسية واقتصادية، أهمها، تصريحات الرئيس الأمريكي حول مكالمته الهاتفية مع رئيس النواب بشأن رفع سقف الدين، فيما تعرض تطبيق «انستجرام»، لعطل جديد أثًر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

استمرار أزمة رفع سقف الدين بالولايات المتحدة

استمرت أزمة رفع سقف الدين في أمريكا رغم الاتصالات والاجتماعات بين جو بايدن وقادة «الكونجرس»، وقال الرئيس جو بايدن، ردا على سؤال حول اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، بشأن مفاوضات رفع سقف الدين، إن الأمور سارت على ما يرام، مضيفا، إن الجانبين سيتحدثان مرة أخرى اليوم.

تصريحات متشائمة لوزيرة الخزانة حول سقف الدين

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، إن البلاد لن تصمد كثيرا على خلفية أزمة رفع سقف الدين، وأضافت الوزيرة لشبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن فرص الصمود حتى 15 من الشهر المقبل، بحيث تكون الحكومة قادرة على سداد جميع الالتزامات، منخفضة جدًا، ووصفت يلين، 1 يونيو المقبل، بالموعد النهائي الصارم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

حزب ميتسوتاكيس يحصل على 40.81% من الأصوات

وفاز حزب «الديمقراطية الجديدة»، المحافظ الحاكم في الانتخابات البرلمانية باليونان، بحصوله على 40.81% من الأصوات و146 مقعدا من أصل 300 مقعد، عقب فرز أكثر من 90% من الأصوات، فيما أعلن رئيس الحكومة، إن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية، أن حزب ميتسوتاكيس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في انتخابات البرلمان اليوناني، وقال ميتسوتاكيس، إنه سيسعى لإجراء انتخابات ثانية لتعزيز فوزه بدون الحاجة إلى شريك في الائتلاف الحكومي

من جانبه، هنأ زعيم المعارضة، زعيم حزب «سيريزا» اليساري، أليكسيس تسيبراس، ميتسوتاكيس، ودعا تسيبراس، ميتسوتاكيس إلى اقتراح 25 يونيو أو 2 يوليو المقبلين كمواعيد مبدئية للتصويت المقبل.

تجمع عشرات المحتجين في فرنسا

وتجمع عشرات المحتجين الفرنسيين، للاعتراض على الإصلاحات في نظام التقاعد تزامنا مع مهرجان كان السينمائي، فيما دعت النقابات العمالية لجولة جديدة من المظاهرات في أنحاء البلاد في 6 يونيو المقبل، وقالت صحيفة «ميديا بارت»، إن أجهزة الاستخبارات في مونبلييه وتولوز طلبت من مئات مدراء المدارس، الإبلاغ عن عدد الغائبين خلال عيد الفطر الذي صادف 21 إبريل الماضي.

فيما توقف تطبيق انستجرام، عن أكثر من 100 ألف مستخدم في الولايات المتحدة و24 ألفاً في كندا وأكثر من 56 ألفاً في بريطانيا، وفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور الإلكتروني». وفي وقت لاحق، أعلنت شركة ميتا «فيس بوك»، عودة الخدمات لمعظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية.

كوريا الجنوبية تسجل 12 حالة وفاة بكورونا

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 6 آلاف و798 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 22 حالة وافدة من الخارج، و12 حالة وفاة، وفقا لما ذكره وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إصابات فيروس كورونا ارتفعت إلى 31 مليون و548 ألف و83 حالة، مضيفة إن الوفيات وصلت إلى 34 ألف و687 حالة وفاة.

أرمينيا تشتكي من نقطة تفتيش أذربيجانية في «ممر لاتشين»

وتقدمت «يريفان»، بشكوى ثانية للمحكمة الدولية حول إقامة أذربيجان نقطة تفتيش في «ممر لاتشين» بين البلدين، وقال ممثل أرمينيا للقضايا القانونية الدولية إيجيشي كيراكوسيان، إن «باكو» لا تمتثل للقرارات المؤقتة للمحكمة، كما تتجاهل أحكام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

إيطاليا

وثار بركان إتنا الأكثر نشاطا في أوروبا، من جديد، مطلقا رماد على مدينة كاتانيا شرق صقلية، فيما قررت السلطات تعليق الرحلات الجوية في مطار المدينة.