مسؤول أمريكي يدعو طرفي النزاع في السودان للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

دعت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، طرفي النزاع في السودان إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، والذي تم التوصل إليه في مفاوضات جدة.

جرينفيلد تطالب مجلس الأمن بالتدخل لإنهاء النزاع في السودان

وطالبت جرينفيلد ـ حسبما أفادت قناة «الحرة»، الأمريكية اليوم، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم من أجل إنهاء النزاع، مشددة على أهمية التوصل إلى حل مستدام للأزمة في السودان.

يذكر أنه سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، بدأ أمس، رسميا، ومن المقرر استمراره لمدة سبعة أيام.