للمصريين الراغبين في مغادرة السودان.. أرقام للتواصل مع «الخارجية»

دعت وزارة الخارجية المصرية، المصريين الموجودين في السودان، بالتجمع في مناطق محددة لتسهيل عملية إجلائهم من بؤر النزاع، فضلا عن تقديم طرق للتواصل والدعم.

وأصدرت وزارة الخارجية، تعليمات للمواطنين المصريين في السودان، لتنظيم إجراءات إجلائهم من السودان، وطلبت من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، التجمع بنقطة مطار دنقلا اليوم الثلاثاء، على أن يتم إجلاؤهم جوا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحا، على أن تستمر عمليات الإجلاء من معابر قسطل وأرقين بريا.

أرقام للتواصل مع الخارجية المصرية

وخصصت وزارة الخارجية خطوطا ساخنة، لتمكن المواطنين داخل مصر وحتى المصريين في الخارج، الاتصال والتواصل من خلالها للاطمئنان على ذويهم من أبناء الجالية المصرية في السودان، حيث تواصل غرفة الأزمات في الوزارة، تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

01283176866

01283176900

01283176913