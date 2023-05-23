«التموين»: 95% نسبة صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات الشهر الجاري

تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 41 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى المحافظات، صرف السلع التموينية لشهر مايو 2023 لحاملي البطاقات بعد وصول نسبة صرف السلع 95% من إجمالي عدد المواطنين المستحق صرف التموين لهم والبالغ 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.

حصة بطاقة التموين من السلع

وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التزام منافذ بقالي التموين بتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حول حصة بطاقة التموين من السلع وفقًا لضوابط صرف السلع التموينية الجديدة التي تم تطبيقها منذ شهر مايو الجاري، كالتالي:

** صرف زجاجة زيت وزن 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

** صرف كيلوجرام سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات أكياس للبطاقة.

** صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، أو يتمّ بديلًا عن صرف الأرز صرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

وتضم قائمة السلع التموينية 31 سلعة مدعمة، وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.