آخر قرارات وزير التموين.. وضع ضوابط لصرف السلع والتعاقد على 34 ألف طن زيت

شملت آخر قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضوابط صرف السلع، فضلا عن التعاقد على 34 ألف طن زيت، مع منح وإقرار العديد من التسهيلات لمزارعي القمح، تشجيعا لتوريده لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ضوابط صرف السلع التموينية

وشملت آخر قرارات وزير التموين وضع ضوابط صرف السلع التموينية، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مايو بشأن حصة بطاقة التموين من السلع الأساسية، والتي جاءت كالتالي وفق بيان رسمي صادر من وزارة التموين:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

تسهيلات لمزارعي القمح

كما أقر وزير التموين عدة تسهيلات لمزارعين القمح، تضمن صرف للمزارعين الملتزمين بتوريد القمح كمية 10 كيلوجرامات (نخالة خشنة وخليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.

التعاقد على 34 ألف طن زيت خام

كما أعلنت وزارة التموين مؤخرا أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على كمية 34 ألف طن زيت خام صب، منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.