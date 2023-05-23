«مياه البحر الأحمر» تنظم يوما بيئيا بالغردقة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مجمع إعلام الغردقة، يومًا بيئيًا توعويًا بشواطئ العائلات بمدينة الغردقة، للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاك المياه وتوزيع هدايا للمواطنين على الشواطئ ورسائل توعية.

حملة توعية على شواطئ الغردقة

وأشار مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، إلى أنّ فرق من شركة مياه الشرب، حثت المواطنين على الشواطئ بمدينة الغردقة، على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، كما جرى تنفيذ ندوة للتوعية وتوزيع هدايا رمزية ومطبوعات ومطويات تحمل عددًا من رسائل التوعية.

توفير مياه الشرب

وأضاف مسؤلو شركة مياه الشرب، أنه جرى تعريف رواد الشاطئ بالقطع الموفرة، التي تساهم في توفير 50% من كميات المياه وكذلك التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذي يعمل طوال 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، والتعامل معها على الفور وخدمة الواتس آب whatsapp للاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

إقبال على شواطئ الغردقة

وشهدت مدينة الغردقة، توافد المواطنين على الشواطىء منذ صباح اليوم الثلاثاء، خاصة شواطئ العائلات العامة، التي تخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر، وتضم عددًا من الكافتريات والمحلات التجارية والمطاعم.