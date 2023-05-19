موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة البحر الأحمر

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر أمس الخميس، من تأدية امتحانات الترم الثاني في 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بالبحر الأحمر، وينتظر الطلاب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر الترم الثاني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

وقال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، سيكون فور الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح بلجان الكنترول التي تخضع لدقة متناهية، مؤكدًا أنّه من المتوقع إعلان النتيجة نهاية الأسبوع المقبل، مشددًا على العاملين بالكنترول، بضرورة تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراعاة الشفافية في العمل لضمان حصول كل طالب على حقه.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الترم الثاني، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأعرب الطلاب عن سعادتهم ورضاهم بالامتحانات، متوقعًا ارتفاع نسبة النجاح.

وعقد «منير»، اجتماعًا موسعًا مع مديري التعليم العام وشؤون الطلبة وموجهي العموم وأوائل المواد الدراسية الأساسية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ورئيس لجنة تقدير الدرجات، مشددًا على الالتزام التام بنماذج الإجابة للمواد الدراسية الموضوعة مسبقًا من قِبل واضعي الامتحانات، والالتزام بتوزيع الدرجات وفق مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة ومستشاري المواد، والتأكد من الدرجـات داخل الورقة وعلى الغلاف وتجميعها وتفقيطها.