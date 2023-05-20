تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة و89 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و403 شاحنات و71 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 368 شاحنة و18 سيارة.

تداول 3000 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي أمل والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

رحلة مكوكية في ميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و309 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.