رئيس جهاز 15 مايو: مزاد علني لبيع محلات تجارية ومخبز في المدينة

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو،عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لـ14 محلاً تجاريا بأنشطة متنوعة ومخبز بمساحات تتراوح بين 20 لـ77 متر مربعا، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

جاء ذلك بحضور مفوض من مجلس الدولة، وممثل الشئون العقارية بالهيئة، ومندوبة وزارة المالية وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جميع الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

وأشار أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد من المحال، بالإضافة إلى المخبز بمناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.

طرح أعمال نظافة لأكثر من 15 منطقة بالمدينة

وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جرى طرح أعمال نظافة لأكثر من 15 منطقة بالمدينة، وذلك في 3 مناقصات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.