انتهاء أعمال تطوير طريق «زويل» في حدائق الأهرام قبل 30 يونيو (صور)

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق حدائق أكتوبر، الانتهاء من تطوير طريق «زويل» في نهاية شهر يونيو المقبل، والذي يمتد بطول يمتد لـ6 كيلومترات، بدءا من طريق الواحات حتى مشروع الإسكان الاجتماعي 266 عمارة، بجوار الطريق الأوسطي.

أعمال تطوير طريق «زويل»

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم، أن أعمال التطوير تشمل أعمال اللاند سكيب وتطوير مسار الدراجات والتشجير والزراعة للنخيل والأشجار المثمرة والإنارة، حيث يُجرى الإنتهاء من زراعة الجزيرة الوسطى، والانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة بنسبة 100%، وجارٍ تنفيذ الطبقة السطحية.

ويأتي تنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف ومتابعة من المهندس أحمد عرابي، نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة، والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات بالجهاز وأعمال الإنارة، تحت إشراف المهندس عادل الصعيدي مدير عام إدارة الكهرباء والتشجير، تحت متابعة المهندس رضا حمدي مدير إدارة الزراعة، وتحت رئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

تطوير مسار الدراجات

وأعلن الجهاز، أن التكلفة النهائية لتطوير طريق زويل بلغ نحو 60 مليون جنيه لأعمال الأسفلت، والتي تضم الطبقة السطحية والطبقة الرابطة واللاندسكيب واللودرات، و28 مليون جنيه للزراعة والتشجير وزراعة الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، و6 مليون جنيه لأعمدة الكهرباء والإنارة بطول طريق زويل الذي يمتد لمسافة 6 كيلومترات.