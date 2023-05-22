وزير الإسكان يوجه بتسريع تنفيذ وحدات مشروع «جنة» في المنصورة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات جنة والفيلات والخدمات بالمنطقة الرابعة بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا ضرورة استمرار وتيرة الجهد والإنجاز بالمدينة في مختلف القطاعات.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى تفقده مشروعات الإسكان المختلفة والخدمات الخاصة بها بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بالمدينة، في إطار التوجيهات المستمرة بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، منها مشروعات الإسكان والمرافق بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأوضح أنه تفقد منطقة مشروع الإسكان جنة 4، لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمنطقة، حيث يضم مشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة 11 ألفا و232 وحدة سكنية (468 عمارة)، مؤكداً أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة بالمنطقة.

وتفقد مشروع الفيلات بذات المنطقة، والذي يضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأكد رئيس جهاز المدينة الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة بالمشروعات السكنية لمختلف شرائح الدخل، بما يسهم في سرعة انتقال المواطنين للسكن في وحداتهم الجديدة.

طرح 8 محلات تجارية وصيدليتين للبيع بمزاد علني

وكان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أعلن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين 20 مترمربعا: 40 متر مربعا، بأنشطة متنوعة، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

وأوضح الجهاز أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من المقر الخاص به، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد 11 يونيو بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد للمعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.