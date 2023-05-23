وزير التموين يعلن تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد مع شركة إيطالية

اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية مع ممثلي الشركة الإيطالية والاستشاري، الذي سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

توقيع اتفاقية إنشاء أسواق اليوم الواحد

وأشار وزير التموين، في بيان منذ قليل، إلى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، وأضاف أن الجانب الإيطالي أستطاع، أن يدعم المشروع بمبلغ 2 مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، منوها أن التاسع من يونيه 2023 سوف يتم عرض النسخة المؤقتة للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصري ليتم التوقيع بنهاية يونيو.

دعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع

وأكد وزير التموين، أن هذا المشروع هام جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات مؤكدًا أن ما يتم بحثه في إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات في القريب العاجل.