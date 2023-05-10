«الغرف التجارية»: أسواق نصف الجملة تقلل تكلفة تداول السلعة لتصل إلى المستهلك بسعر مناسب

قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسواق نصف الجملة تضبط الأسواق وتضمن استقرار الأسعار وتُقلل حلقات التداول التى ترفع الأسعار، ليحصل المستهلك على سعر عادل للسلعة. وأوضح «العربى»، فى بيان له، أن السوق المصرية جاذبة وضخمة، تبلغ أكثر من 100 مليون مستهلك، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التى تتيح الانفتاح على 2.8 مليار مستهلك من دون جمارك، وتلك أدوات مهمة لجذب المستثمرين. وأضاف أن المؤشرات الإيجابية التى سجّلها قطاع التجارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت من العوامل المحفّزة للكثير من منافذ البيع، للتوسّع خلال عام 2023، لا سيما مع توقعات تسجيل معدلات طلب وانتعاش إيجابية كبيرة فى قطاع التسوق عموماً، خلال الوقت الحالى والأشهر المقبلة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن قطاع التجارة الداخلية ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة المصرية، تليه الصناعة بنسبة 12٫5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة، من تخزين ونقل، يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20٫7%، مؤكداً أن تطوير القطاع من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجيستيات الداعمة، وهى شريان التجارة الداخلية، فهى آلية مهمة لخفض الأسعار، ومن هنا كان تأكيد الرئيس السيسى على أهمية أسواق التجزئة كداعم للقطاع التجارى. وتابع: ليست هذه هى السابقة الأولى، حيث بدأت بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى المهم.

وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إن السلع لها حلقات تداول تحدّد سعر تداولها واختصار حلقة من حلقات التداول يؤدى إلى ضبط الأسعار، وتبنى الدولة مثل هذه الأمور شىء جيد؛ فالجميع يعانى من غلاء الأسعار، خاصة غير المبرّرة بسبب حلقات التداول والتجارة العشوائية، وتسليط الضوء على هذا الموضوع يحافظ على أموال المستهلك، ويجعلنا نُحدّد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر أى سلعة، كما يؤدى إلى زيادة التنافسية والتوقف عن شراء أى سلعة يتلاعب بها التجار.

«المصري»: تقلل تكلفة تداول السلعة لتصل إلى المستهلك بسعر مناسب وسيكون لها لائحة في «الغرف التجارية»

وذكر محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فكرة إنشاء أسواق نصف الجملة أمر جيد، لأنها تعمل على تحديد الأسعار، وستكون لها لائحة فى الغرف التجارية، مضيفاً لـ«الوطن» أن خدمة أسواق الجملة الهدف منها تقليل تكلفة تداول السلعة، بحيث تصل فى النهاية إلى المستهلك الرئيسى بسعر مناسب وجودة مناسبة.

ووصف إبراهيم فوزى، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، فكرة إنشاء أسواق نصف الجملة بأنها «خارج الصندوق» وتعمل على خدمة المواطنين، وتضمن ضبط الأسعار واستقرارها. وأضاف «فوزى» أنه من المتوقع أن تحقّق أسواق نصف الجملة نجاحاً كبيراً، وستجعل المواطن يحصل على سعر عادل، وسيشعر بفارق الأسعار، كما أن هذه الفكرة ستؤدى إلى حدوث توازن فى الأسواق.