أسواق «نصف الجملة».. الطريق لـ«ضبط الأسعار» (ملف خاص)

بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، شرعت الدولة مؤخراً بإنشاء أسواق نصف الجملة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتفقَّدها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، فى إحدى جولاته يوم الجمعة، وشملت أسواق أحمد فخرى وأسواق حسن المأمون فى مدينة نصر، وفى حى المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمود، وأيضاً سوق حى الأمل، وسوق نادى الشمس بمصر الجديدة.

ومن المستهدف أن تكون أسواق نصف الجملة بديلاً لشوادر السلع الغذائية والخضراوات والفواكه المقامة فى الشوارع، بهدف زيادة حجم المعروض ومحاربة التلاعب فى الأسعار من خلال توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد عدد من المسئولين عن أسواق الجملة والمعنيين بوزارة التموين والتنمية المحلية والمحافظات أن تلك الأسواق ستقضى على ظاهرة الأسواق العشوائية المنتشرة فى المحافظات، والتى تعتبر ضمن أسباب عدم استقرار الأسعار، متمنين نجاح عملها حتى يتم تعميم إنشائها فى كافة محافظات الجمهورية، فيما أشاد مواطنون، تحدثوا لـ«الوطن»، بفكرة تنفيذ أسواق نصف الجملة، التى ستساعد فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحميهم من جشع بعض التجار فى الأسواق العشوائية، ومحال التجزئة، كما أكد عدد من تجار الجملة أنه يتم التنسيق فيما بينهم وبين تجار نصف الجملة والفلاحين، حتى يضمنوا وصول الخضراوات والفواكه وغيرهما من السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن يتوفر بها كل السلع الغذائية كالأرز والسكر والبقوليات، فضلاً عن الخضراوات والفواكه، واللحوم والأسماك، بأسعار منخفضة عن أسعار الأسواق العادية.

«اللى بنعمله ده عبارة عن نموذج اختبارى، والأسواق المعلنة ليست هى فقط مخططنا، ولكنها تجربة هدفها توفير المنتجات بتكلفة منخفضة للمستهلك بين الجملة والتجزئة، وبالتالى تجار التجزئة هينظموا أسعارهم.. الدولة تنفّذ الأسواق، والتجار يوفرون أسعاراً قريبة من الجملة، ولو فعلاً عملوا كده هنكمل المخطط على مستوى الجمهورية، والأسواق الحالية لا تغطى المناطق الموجودة بها، ولكن بمجرد نجاح الفكرة وتوافر السلع بشكل مُرضٍ للجمهور سيتم استكمالها.. الأسواق ليست محلات مواد غذائية فقط، ولكن الهدف منها إننا نقول لسكان المقطم والمناطق المحيطة عندكم فرصة لعرض المشغولات الفنية والحرف اليدوية».