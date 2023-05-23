موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، بالمدارس، إذ انتهت من التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 .. الأحد

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يجرى إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 يوم الأحد 28 مايو 2023.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 تعلق على لوحة الإعلانات بالمدرسة، مؤكدة أنه يجرى إعلان النتائج بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

كيفية احتساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ومن جهة أخرى، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طريقة احتساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، كما يلي:

- المجموع الكلي للمادة 100 درجة يحتسب 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

- تنقسم الاختبارات إلى 3 اختبارات يخضع الطلاب لـ2 خلال شهري فبراير ومارس، والثالث امتحانات الترم الثاني، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

انتهت امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي يوم 10 مايو بمادة الرياضيات، والتي بدأت يوم 6 مايو، وفقا للجدول مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

أكدت مديرية التربية والتعليم انضباط الامتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أي مشكلات أو عوائق، مؤكدا أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى خلال امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي.