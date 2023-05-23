«التعليم» تحقق في تداول أسئلة العلوم للشهادة الإعدادية: عقوبات رادعة للغشاشين

تداولت صفحات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، صور مزعومة لأسئلة امتحان العلوم واللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة القاهرة والجيزة، والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، والذي بدأ في الساعة 9 صباحًا وفقًا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر تليجرام بسرعة نشر إجابات الأسئلة المتداولة على «جروبات الغش» لمادة العلوم واللغة الإنجليزية .

التعليم تحقق في الأسئلة المتداولة للعلوم واللغة الإنجليزية

ومن جهته، أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات بالمديرية تتبع جميع الصور المتداولة والمزعومة لامتحانات العلوم واللغة الإنجليزية عبر جروبات الغش للتحقق منها والتأكّد من صحتها وأنها نفس الورقة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكّد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة، مشددًا على أنَّه لا تهاون مع الغشاشين، وسيتمّ توقيع عقوبات رادعة عليهم تصل إلى الحبس والغرامة.