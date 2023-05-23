«التعليم» تعلن موعد تقديم رياض الأطفال حكومي 2023.. اعرف خطوات التسجيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقديم رياض الأطفال حكومي للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، مؤكدة أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال، سيكون إلكترونيا بشكل موحد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 1 يونيه ولمدة شهر.

تقديم رياض الأطفال حكومي.. سن القبول

أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن سن تقديم رياض الأطفال حكومي، لا يقل عن 4 سنوات، ويجري تنسيق الطلاب للالتحاق برياض الأطفال، من المديريات التعليمية بكل محافظة، وفقا للكثافة بها وظروفها، وعدد الطلاب المتاحة، ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تقديم رياض الأطفال حكومي 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تسجيل تقديم رياض أطفال حكومي، على بوابة مركز المعلومات للتسجيل، بعد أن أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2023/2024 خلال الفترة من 1 يونيه، حتى 30 من الشهر ذاته، وهي كالتالي:

- الدخول على المنصة الإلكترونية المخصصة الموقع الرسمي، لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط علي زر خدمات ولي الأمر.

- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- ادخال بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- تسجيل كلمة المرور.

- الضغط على الدخول.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل، والضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان بالتفصيل.

- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة، وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

- حفظ البيانات.